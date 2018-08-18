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| | Из жизни ушла вокалистка группы Huntress

Из жизни ушла вокалистка группы Huntress

Сегодня, 12:26

Джилл Джанус скончалась на 45 году жизни в Орегоне, расположенном в пригороде Портленда. Информация о смерти рок-исполнительницы получила официальное подтверждение со стороны ее родных и коллег.

 

Согласно имеющимся сведениям, врачи диагностировали вокалистке группы Huntress серьезное психическое заболевание, биполярное расстройство. Однако даже этот недуг не смог затмить ее таланта, скорее наоборот сделав его еще более ярким и необычным.

 

Джилл Джанус помогла создать группу, которая выпустила три студийных альбома с 2009 года. Кроме того, музыканты активно гастролировали, принимая участия в различных фестивалях и рок-фестах наряду с таким коллективами, как Motorhead и Lamb of God.


Пойда Анна
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