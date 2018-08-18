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| | В Польше в результате ДТП погибли украинские туристы

В Польше в результате ДТП погибли украинские туристы

Сегодня, 11:56

Автомобиль упал с откоса проезжей части и перевернулся. Инцидент произошел между Пшемыслом Саноком и Подкарпатьем.

 

Автобус перевозил 54 украинских туристов, в результате ДТП трое из них погибли, еще 18 получили повреждения. По данным СМИ, водитель ехал в Вену, во время поездки он наехал на ограду и ударился в крест, располагавшийся на повороте. После этого транспорт перевернулся и сорвался с откоса. Более пятидесяти человек в итоге, включая детей, попали в больницу. В Польше место ДТП считают "смертельным изгибом", потому как тут часто происходят аварии.

В МИД Украины подтвердили данные о пострадавших соотечественниках. Дипломаты заявили, что автобус перевернулся около одиннадцати вечера 17 августа. На место происшествия выехал украинский консул.

Ранее сообщалось о пострадавших туристах в Геленджике, которые ехали на джипе к «Грозовым воротам». Водитель машины не справился с управлением на горной тропе, после чего тот рухнул с обрыва. 


Никита Готский
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