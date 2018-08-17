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| | Сомалийские пираты захватили танкер с двумя гражданами России

Сомалийские пираты захватили танкер с двумя гражданами России

Сегодня, 21:32

Грузовое судно выбрало для передвижения панамский флаг.

 

Около берегов Западной Африки гвинейского залива танкер «Пантелена» начал игнорировать все попытки выхода на связь. Об инциденте информирует грузинское МИД.

Сообщается, что грузовое судно имело на борту 17 жителей Грузии и двух граждан РФ. Танкер шел под панамским флагом. В посреднической компании «Иалкани» отмечают, что скорей всего судно захватили представители сомалийских пиратов.

Танкер «Пантелена» - выпущен в 2006 году и обычно выходит в море исключительно под панамским флагом. Валовая вместимость грузового судна 7064. Наибольшая длина и ширина судна: 121.4 м x 19.2 м. По типу аппарат служит химовозом или нефтяналивным танкером.


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