В Рязанской области пилот чудом выжил после жесткого падения частного вертолета

По данным экстренных служб, в результате происшествия пострадал пилот воздушного транспорта.

Вертолет марки Robinson потерпел жесткое крушение в Спасском районе Рязанской области. Инцидент произошел сегодня недалеко от деревни Милованово. Машина является собственностью частного лица. Пострадавший пилот находится в больнице. Правоохранители проводят проверку по факту аварии.

Другой схожий эпизод произошел сегодня на Алтае. Там рухнул на землю вертолет Ми-8 около 11:00 в Чемальском районе. Летающее средство вынуждено было совершить аварийную посадку после срабатывания аварийной сигнализации в нескольких километрах от секла Еланда. Вертолет совершал экскурсионный полет, на его борту находились более десяти пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал.

Ранее на горе в Таджикистане экстренно сел вертолет Ми-8 с 13 альпинистами и инструкторами. Группа возвращалась в лагерь после покорения самой высокой точки страны пика Исмоила Сомони.

Никита Готский