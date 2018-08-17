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| | В Киеве сурово наказали продавцов за торговлю российскими книгами

В Киеве сурово наказали продавцов за торговлю российскими книгами

Сегодня, 20:30

За реализацию печатной продукции, привезенной из России без разрешительной документации, предприниматели получили штраф в 1,3 тыс. долларов, уведомило Госкомтелерадио Украины.

 

На книжном рынке «Петровка» в Киеве сурово наказали продавцов за торговлю российскими книгами. Они не имели права ввозить в страну литературу из РФ без разрешительных документов. СБУ выявило нарушение и наложило на торговцев административно-хозяйственные штрафы в сумме 37, 2 тыс. гривен (1,3 тыс. долларов).

Запрещенные книги были изъяты. В сообщении Госкомтелерадио Украины уведомили, что при повторном нарушении закона, размер штрафа вырастет до 6,7 тыс. долларов.

В 2016 году глава Незалежной Петр Порошенко подписал закон об ограничении доступа печатной продукции «антиукраинского содержания» из России. Правительство верит, что, таким образом, на украинском рынке появиться больше отечественных книг. Отныне для ввоза литературы нужно получить добро от Госкомтелерадио.


Татьяна Преображенская
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