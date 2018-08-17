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| | «Когда нет нудистского пляжа»: Волжанка разлеглась голой посреди дороги

«Когда нет нудистского пляжа»: Волжанка разлеглась голой посреди дороги

Сегодня, 19:07

Многие горожане подумали, что девушка под воздействием запрещенных веществ попутала дорогу с пляжем.

 

В соцсети опубликовали снимок абсолютно голой жительницы Волжска. Изначально на фото ничего нет странного: дорога, здания, деревья. Однако если присмотреться, то можно узреть полностью голою женщину, загоравшую на проезжей части. Инцидент зафиксировали в микрорайоне 9.

 

Местные жители начали предполагать суть действий обнаженной женщины. Некоторые посчитали, что горожанка употребила запрещенные вещества и перепутала пляж с проезжей частью. Другие же предполагают, что женщине крайне не хватает нудистского пляжа. «По кайфу ей, отдых и солнце», «Когда нет нудистского пляжа», пишут в комментариях волжане.


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