"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам Звезда «Охоты на пиранью» высказалась на 9 день со дня смерти Дмитрия Брусникина ЗаИбица тебе там сидеть: Марина Федункив пообещала Киркорову интим и продинамила Минус 60 кг: Девушка после одежды для беременных влезла в миниатюрные наряды «Не впечатлена»: Диана Арбенина сравнила Земфиру и Монеточку Стала известна причина смерти автора песен Пугачевой Николая Зиновьева «Сказочница»: Зрители раскритиковали эксперта-адвоката из «Прямого эфира» «Мы пытались помочь»: Садальский выразил соболезнования по поводу смерти Зиновьева Детки в клетке: вьетнамцы предложили внукам играть в курятнике Учёные: Сыр с плесенью поможет совершить прорыв в медицине В России заблокируют sim-карты всех операторов Звезду шоу «Минута славы» зарезали в собственном доме в Британии
| | В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам

В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам

Сегодня, 19:01

Как сообщается, правоохранительные органы по вызову не явились. Хотя заявка была получена. 

Один из жителей Ростова-на-Дону рассказал обо всем в Сети. Очевидец заявил, что в вечернее время, пока он был на прогулке со своим псом в центре города, к нему подошла группа 12-летних школьниц и попросила помочь. Они сказали, что неподалеку находится абсолютно обнаженный мужчина и пристает к ним. Житель Ростова-на-Дону сообщил, что предпринял попытки вызвать правоохранительные органы, однако, это не увенчалось успехом. Также он пытался дозвониться в 112. Там ему ответили, но помочь не смогли. Никто не приехал на вызов, хотя заявка была принята. 
Пока очевидец говорил со службой 112, педофил скрылся. Задержать его не удалось. Ростовчанин с собакой ушли домой, а девочки уехали на такси. Инцидент имел место на углу улицы Красноармейская и переулка Газетного. В Сети появилось много гневных комментариев в адрес полиции. Один из пользователей даже посоветовал составить жалобу на правоохранительные органы.


Новости по теме
Жительниц Ростова-на-Дону с 8 марта поздравил «снежный скульптор»
Жительниц Ростова-на-Дону с 8 марта поздравил «снежный скульптор»

Необычное поздравление с Международным женским днем получили жительницы Ростова-на-Дону. Местный «творец» создал для них в этот день скульптуру из снега.

Новый электробус Ростова-на-Дону заржавел
Новый электробус Ростова-на-Дону заржавел

Один из жителей Ростова-на-Дону в соцсетях пожаловался на то, что недавно выпущенный на маршруты в городе электробус совсем не новый. На это, по мнению…

В центре Ростова-на-Дону на машину обрушился кусок фасада
В центре Ростова-на-Дону на машину обрушился кусок фасада

В центральном районе города Ростов-на-Дону на припаркованный автомобиль упал большой кусок фасада. Лобовое стекло иномарки разбито.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости