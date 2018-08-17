В центре Ростова-на-Дону голый мужчина приставал к 12-летним школьницам

Как сообщается, правоохранительные органы по вызову не явились. Хотя заявка была получена.

Один из жителей Ростова-на-Дону рассказал обо всем в Сети. Очевидец заявил, что в вечернее время, пока он был на прогулке со своим псом в центре города, к нему подошла группа 12-летних школьниц и попросила помочь. Они сказали, что неподалеку находится абсолютно обнаженный мужчина и пристает к ним. Житель Ростова-на-Дону сообщил, что предпринял попытки вызвать правоохранительные органы, однако, это не увенчалось успехом. Также он пытался дозвониться в 112. Там ему ответили, но помочь не смогли. Никто не приехал на вызов, хотя заявка была принята.

Пока очевидец говорил со службой 112, педофил скрылся. Задержать его не удалось. Ростовчанин с собакой ушли домой, а девочки уехали на такси. Инцидент имел место на углу улицы Красноармейская и переулка Газетного. В Сети появилось много гневных комментариев в адрес полиции. Один из пользователей даже посоветовал составить жалобу на правоохранительные органы.