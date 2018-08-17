На пляже в Пензе поймали занимающуюся сексом пару

О происшествии рассказала местная жительница, приславшая в местные газеты письмо, где подробно рассказала об очередном «любовном акте».

На одном из пляжей Пензы неизвестная пара занималась сексом, не пытаясь скрыться от людей. Мужчина и женщина уединились под навесом, считая, что останутся незамеченными, но их прервала агрессивная горожанка со включенной видеокамерой. Она сделала любовникам замечание, не стесняясь высказываться с помощью мата. Именно после этого возлюбленные перестали смущать окружающих людей.

Схожий эпизод произошел на Сурском водохранилище в Пензе. После пикника в честь майских праздников, пара отправилась на солнечную поляну заниматься сексом. Возмущенный горожанин снял происходящее на камеру смартфона и выложил в Интернет, критикуя любвеобильную пару. Некоторые комментаторы с юмором заметили, что таким образом пензенцы улучшают демографическую обстановку в регионе.

Никита Готский