"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

ЗаИбица тебе там сидеть: Марина Федункив пообещала Киркорову интим и продинамила Минус 60 кг: Девушка после одежды для беременных влезла в миниатюрные наряды «Не впечатлена»: Диана Арбенина сравнила Земфиру и Монеточку Стала известна причина смерти автора песен Пугачевой Николая Зиновьева «Сказочница»: Зрители раскритиковали эксперта-адвоката из «Прямого эфира» «Мы пытались помочь»: Садальский выразил соболезнования по поводу смерти Зиновьева Детки в клетке: вьетнамцы предложили внукам играть в курятнике Учёные: Сыр с плесенью поможет совершить прорыв в медицине В России заблокируют sim-карты всех операторов Звезду шоу «Минута славы» зарезали в собственном доме в Британии «Не лезьте в мою реальность»: Тимати разозлился из-за критики его роскошной жизни У Крымского моста археологи нашли останки вымершего предка кита
| | На пляже в Пензе поймали занимающуюся сексом пару

На пляже в Пензе поймали занимающуюся сексом пару

Сегодня, 18:20

О происшествии рассказала местная жительница, приславшая в местные газеты письмо, где подробно рассказала об очередном «любовном акте».

 

На одном из пляжей Пензы неизвестная пара занималась сексом, не пытаясь скрыться от людей. Мужчина и женщина уединились под навесом, считая, что останутся незамеченными, но их прервала агрессивная горожанка со включенной видеокамерой. Она сделала любовникам замечание, не стесняясь высказываться с помощью мата. Именно после этого возлюбленные перестали смущать окружающих людей.

Схожий эпизод произошел на Сурском водохранилище в Пензе. После пикника в честь майских праздников, пара отправилась на солнечную поляну заниматься сексом. Возмущенный горожанин снял происходящее на камеру смартфона и выложил в Интернет, критикуя любвеобильную пару. Некоторые комментаторы с юмором заметили, что таким образом пензенцы улучшают демографическую обстановку в регионе.


Никита Готский
Новости по теме
В Таиланде полицейские ищут пару, занявшуюся сексом на пляже
В Таиланде полицейские ищут пару, занявшуюся сексом на пляже

Таиландские правоохранители в данный момент занимаются розыском влюблённой пары, которая осмелилась заняться плотскими утехами прямо на одном из общественных…

В Сети появилось видео секса молодой пары на пляже в Приморье
В Сети появилось видео секса молодой пары на пляже в Приморье

 Неизвестные мужчина и женщина занимались любовью на одном из пляжей в Находке, не обращая внимания на критику окружающих.

В Ростовской области пара занялась сексом на детской площадке
В Ростовской области пара занялась сексом на детской площадке

В селе Александровка Ростовской области пара занималась сексом прямо на детской площадке. Детей и родителей рядом не было, но один из очевидцев заснял…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости