В Сети появилось видео секса молодой пары на пляже в Приморье

Неизвестные мужчина и женщина занимались любовью на одном из пляжей в Находке, не обращая внимания на критику окружающих.

Жители Приморья, где произошел «акт любви», заявили, что пара предавалась соитию среди бела дня несколько раз. Они не смущались многочисленных очевидцев на пляже, многие из которых посетили место отдыха вместе с малолетними детьми. Согласно предварительной информации, главный герой произошедшего инцидента – мужчина – занимался сексом с любовницей, после чего об этом проведала его законная супруга, подавшая якобы на развод.

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В начале августа в самарском отделении Сбербанка мужчина и его спутница занялись сексом при других клиентах финансового учреждения. Находясь в зале, где банкиры устанавливают терминалы и банкоматы, девушка стала удовлетворять парня оральным способом. Видимо, ребята находились в пьяном состоянии, так как рядом с ними присутствовала бутылка с пивом.

Никита Готский