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| | Случайные прохожие спасли малыша из ливневого стока с пуповиной вокруг шеи

Случайные прохожие спасли малыша из ливневого стока с пуповиной вокруг шеи

Сегодня, 17:20

Судя по всему, ребенка специально положили как можно глубже в ливневку, чтобы его сложнее было обнаружить, и он поскорее умер.

Шокирующий инцидент был зафиксирован в Индии. Там случайные прохожие услышали доносящиеся из трубы непонятные звуки, напоминающие мяуканье котенка, а потому решили ему помочь, но обнаружили вовсе не домашнее животное, а еще живого малыша с пуповиной вокруг шеи. Они чудом успели спасти его.

«Когда я его вытащила, то думала, что он уже умер, но он пытался кричать, даже несмотря на обмотавшую его паутину», - заявила женщина, участвовавшая в спасении младенца.

Ребенка уже доставили в больницу. Врачи оказали ему всю необходимую помощь, и сейчас он уже идет на поправку. Так как мальчик совсем маленький, спасшая его женщина попросила дать ему имя Сутантирам, что значит «свобода».

Спасение малыша снято на камеру и эти кадры уже облетели все индийские СМИ. После полного выздоровления малыша отправят в приют, куда обратились десятки жителей, чтобы просить об усыновлении мальчика.


Николай Офицеров
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