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| | Одна из сестер Хачатурян, убивших отца-изверга, написала душераздирающее письмо парню из группы поддержки

Одна из сестер Хачатурян, убивших отца-изверга, написала душераздирающее письмо парню из группы поддержки

Сегодня, 16:53

Как оказалось, 17-летняя Мария продолжает общение с указанным молодым человеком и мамой, ведь они поддерживают девушку не только словами, но и делом.

На днях парень из группы поддержки сестер Хачатурян, которые стали известны на всю Россию после того, как убили своего отца-изверга, который постоянно избивал их и угрожал физической расправой, отправил им посылки со сладостями, одеждой и обувью. Девочек в СИЗО забрали непосредственно во всем домашнем, потому особенно им не хватало последнего.

«Привет! Спасибо, что неравнодушен к нашей беде. Ты не представляешь, как мне приятно, что есть люди, которые нам верят. Также спасибо за передачку, тут всего этого очень не хватает. Мы тоже смотрим телевизор, за всем наблюдаем, хотя там многое врут. Я пытаюсь держаться, но самое сложное, что с сестрами не видимся. Спасибо за поддержку! Надеюсь это не последнее твое письмо! Расскажешь что-то о себе», - пишет от руки в душераздирающем письме-ответе Мария.


Николай Офицеров
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