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| | В Санкт-Петербурге голодные собаки девять дней прожили с трупом хозяйки-пенсионерки

В Санкт-Петербурге голодные собаки девять дней прожили с трупом хозяйки-пенсионерки

Сегодня, 16:36

Сначала на лестничной площадке появились сотни мух, а далее по квартирам начал распространяться трупный запах.

Жители дома на Херсонской улице Санкт-Петербурга посчитали, что виной всему запущенная квартира на третьем этаже, где проживала пожилая женщина с четырьмя собаками. Животных она почти никогда не выгуливала, и тем приходилось жить с ней в тесном однокомнатном жилище. Женщина агрессивно отреагировала на жалобы людей продезинфицировать квартиру, выгнала управдома, отметив, что мухи летят в дом с чердака, а не из окон ее квартиры.

Через время пенсионерка затопила три нижние квартиры, после чего аварийные службы отключили воду во всем многоэтажном помещении. Люди пытались выйти на связь с женщиной, но та не отвечала на звонки, стук в дверь и не включала свет по вечерам. Спустя девять дней сотрудники МЧС открыли дверь и увидели разлагающийся труп хозяйки недвижимости, а рядом четырех собак, живших все это время без пищи и воды. Жители дома попросили принять животных породы шнауцер в Фонд защиты, где за ними будут следить и ухаживать.


Никита Готский
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