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| | В Находке отдыхающие занимались сексом на пляже при многочисленных туристах

В Находке отдыхающие занимались сексом на пляже при многочисленных туристах

Сегодня, 15:09

Пара предавалась любовным ласкам возле моря в Ливадии. Их не остановили ни охрана, ни другие зрители.

Отдыхающие начали заниматься сексом в ресторане Находки. Они не обращали внимания на посетителей, после чего в дело вмешалась охрана, выгнавшая пару из заведения. Тогда любовники облокотились о стену палатки и продолжили оргию. Возмущенные очевидцы потребовали их прекратить разврат в общественном месте, но добились лишь перехода возлюбленных на пляж.

В результате молодых людей выгнали и с пляжа. Их «любовь» продолжилась в черном автомобиле на автостоянке, как развивались события дальше, история умалчивает.

Схожий эпизод произошел ранее в Хабаровске. Там, в отличии от Находки, пара накинула на себя полотенце. Свидетели считают, что причиной неадекватного поведения любовников могут быть плохое воспитание и злоупотребление алкоголем во время отдыха.


Никита Готский
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