В ДТП на трассе «Дон» погиб 29-летний пассажир иномарки

Инцидент произошел 16 августа в Бонучарском районе, где Kia Specrta врезался в фуру DAF.

ДТП зафиксировано на 771-м километре трассы М4 «Дон» в 22:50. Оба транспортных средства ехали в одном направлении. Согласно предварительной информации, 33-летний водитель иномарки допустил столкновение с прицепом грузовика, которым управлял пожилой москвич. В результате аварии погиб 29-летний пассажир Kia. Другой пассажир иномарки получил ранения, сейчас он находится в районной больнице под присмотром медиков. Полиция поводит проверку по факту произошедшего.

Ранее жуткое ДТП произошло на той же трассе на 350 километре, где лоб в лоб столкнулись легковая машина и фура МАЗ. В результате происшествия пассажиры легковушки: парень и девушка, погибли на месте. Молодой человек возвращался из Москвы, где трудился, домой в Липецк, вместе со своей подругой. Водитель грузовика не пострадал.

Никита Готский