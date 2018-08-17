«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

Мнения

«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

Фигура 50-летней Валерии в купальнике сразила поклонников «Подними-ка мне не веки»: Шнур сочинил хулиганскую песню для саундтрека «Гоголь. Страшная месть» Жители Австрии благодарят Владимира Путина за посещение страны Разоблачили: Ольга Бузова попалась на ужине с победителем шоу «Замуж за Бузову» «Ущерб по имиджу»: Главу МИД Австрии посылают в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу Он в этом году не выиграл ничего! Социальные сети усомнились в том, что Дзюба лучший «Вторая Бузова?»: Анна Седокова перестала грезить о мужчинах Тюменские медики вылечили пациентку с четвертой стадией рака Учёные нашли равноценную замену сексу Дизайнеры выведали верную длину мужских шорт В Саратове грабителя магазина с пистолетом «обезвредила» продавец Учёные сделают радиотерапию безопасной для онкобольных
| | В ДТП на трассе «Дон» погиб 29-летний пассажир иномарки

В ДТП на трассе «Дон» погиб 29-летний пассажир иномарки

Сегодня, 14:27

Инцидент произошел 16 августа в Бонучарском районе, где Kia Specrta врезался в фуру DAF.

 

ДТП зафиксировано на 771-м километре трассы М4 «Дон» в 22:50. Оба транспортных средства ехали в одном направлении. Согласно предварительной информации, 33-летний водитель иномарки допустил столкновение с прицепом грузовика, которым управлял пожилой москвич. В результате аварии погиб 29-летний пассажир Kia. Другой пассажир иномарки получил ранения, сейчас он находится в районной больнице под присмотром медиков. Полиция поводит проверку по факту произошедшего.

Ранее жуткое ДТП произошло на той же трассе на 350 километре, где лоб в лоб столкнулись легковая машина и фура МАЗ. В результате происшествия пассажиры легковушки: парень и девушка, погибли на месте. Молодой человек возвращался из Москвы, где трудился, домой в Липецк, вместе со своей подругой. Водитель грузовика не пострадал.


Никита Готский
Новости по теме
Под Тулой после жуткого ДТП сгорели две иномарки с людьми внутри
Под Тулой после жуткого ДТП сгорели две иномарки с людьми внутри

Сегодня, 21 июля, на 164-м километре трассы М-2 «Крым» недалеко от Тулы произошло жуткое ДТП. После столкновения двух авто произошел пожар.

Водитель иномарки погиб в Москве, врезавшись в столб
Водитель иномарки погиб в Москве, врезавшись в столб

В Москве погиб водитель иномарки, врезавшись в столб на краю проезжей части. Трагический инцидент произошел в северо-восточной части российской столицы.

В Ульяновске на заводе погиб 69-летний инженер
В Ульяновске на заводе погиб 69-летний инженер

 СК начал проверку по факту произошедшего. Пожилой конструктор позже умер в результате полученных ранений.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости