«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

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«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

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Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

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| | Житель Кузбасса, «погибший» в пожаре, пришел на свои поминки

Житель Кузбасса, «погибший» в пожаре, пришел на свои поминки

Сегодня, 14:12

Следователи выясняют личность человека, сгоревшего в частном доме во время возгорания, произошедшего в Кемерово в начале августа.

После пожара в доме нашли погибшего, которого после опознали родственники, была зафиксирована его смерть, мужчину похоронили. На девятый день после погребения родные собрались, дабы почтить его память, но «мертвец» неожиданно появился на пороге дома, где встретились люди. По его словам, он жил недалеко, а кто сгорел в доме, он не знает.

В МВД Кузбасса заявили, что процесс опознания тела гражданина, погибшего в итоге возгорания, выполнили его близкие при соблюдении всех нормативных документов. В настоящий момент у мужчины имеется только свидетельство о смерти, вскоре будут внесены поправки в учет морга и ЗАГС, после чего его восстановят в правах.


Никита Готский
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