Во время ночного матча в Омске умер хоккеист

Инцидент произошел вчера на площадке местного Дворца спорта. Спортсмену было 54 года.

Руководители спорткомплекса Омска сообщают о смерти 54-летнего хоккеиста во время ночного матча в ЛДС. Поединок организовала компания друзей, решившая просто поиграть в хоккей. Медики заявили, что мужчина скончался до приезда на место скорой помощи, при этом реанимация все-равно проводилась. Предполагается, что у него оторвался тромб, также возможно нарушение сердечного ритма.

Ранее во Франции умер 21-летний регбист после того, как получил повреждение в игре. Получив удар от противника, игрок рухнул на газон, но вскоре сам поднялся. Его заменили во втором тайме, уже находясь в раздевалке атлет несколько раз терял сознание.

Никита Готский