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| | Альфонс из Калининграда сжёг BMW эскортницы из Майами из-за расставания

Альфонс из Калининграда сжёг BMW эскортницы из Майами из-за расставания

Сегодня, 13:46

Мужчина из-за своего необдуманного поступка лишился миллионов рублей.

 

Альфонс из Калининграда жестоко отомстил своей девушке, которая бросила его и ушла к его другу. Отмечается, что уроженка России, работающая в Майами эскортницей, неплохо зарабатывала на пикантной должности. На родине она жила с парнем, которого в прямом смысле слова содержала. Мужчина жил в ее доме, ездил на ее автомобиле и ни в чем себе не отказывал. Когда девушки не было дома, ее избранник-альфонс изменял ей с другими женщинами. Узнав о неверности бойфренда эскортница, не раздумывая, выгнала его из дома. А вскоре начала встречаться с его другом.

Расстроенный калининградский альфонс придумал способ отомстить бывшей возлюбленной. Он сжег автомобиль BMW X6 эскортницы. Не трудно догадаться, чем закончилась его выходка. В Сети пользователи разделились во мнениях. Одни стали на защиту девушки, отметив, что она вовремя ушла от неадекватного мужика. Другие, наоборот, обвиняли саму россиянку, продающую себя за деньги.


Мирослава Донцова
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