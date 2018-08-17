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| | В Челябинской области полицейский, рискуя жизнью, спас женщину из горящего дома

В Челябинской области полицейский, рискуя жизнью, спас женщину из горящего дома

Сегодня, 13:01

Стражи порядка взяли на себя эвакуацию пострадавших в результате произошедшего пожара. Зафиксирован инцидент был в Бакальском районе.

 

Врио начальника местного отделения полиции подполковник Сергей Зайцев, по совпадению, оказался первым, кто прибыл к горящему жилому дому, что располагается по улице Лермонтова, что в Бакале. Он решил не дожидаться помощи и, рискуя жизнью, сам бросился в горящий дом, обнаружил там потерявшую сознание женщину и вынес ее в коридор. Следом за этим вернулся и вытащил лежащего в соседней комнате неподвижно мужчину, который также потерял сознание, отравившись продуктами горения.

Подоспевшие к тому времени участковые и полицейские-водитель сразу бросились помогать своему начальнику переносить пострадавших на улицу и вызвали скорую помощь.

Представители пресс-службы МВД по Челябинской области заявили, что 58-летнего мужчину спасти так и не удалось, потому врачи вынуждены были констатировать его смерть.

Однако 38-летней женщине медики все же смогли оказать помощь, потому на данный момент она проходит процедуру реабилитации в медицинском учреждении, но ее жизни ничего не угрожает.


Николай Офицеров
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