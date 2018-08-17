С первого класса вместе: Бывшие одноклассники узнали друга во время перестрелки в Подмосковье

История уже всполошила социальные сети, которые более чем активно отреагировали на нее, заявив, что «именно так происходят лучшие встречи выпускников 90-х».

Также они приводили цитаты из знаменитого криминального сериала «Бригада», в духе: «Мы с первого класса вместе» и прочие.

Инцидент с перестрелкой бывших одноклассников был зафиксирован в населенном пункте Чехов, в Подмосковье. Встреча произошла на приусадебном участке, а одним из фигурантов инцидента значится тракторист. Рабочий занимался разравниванием земли для своего начальника. После он отправился к нему за деньгами, на что получил отказ. Естественно, после этого началась «активная» часть истории. Тракторист вернулся за трубой, с которой и пошел выбивать деньги из хозяина силой. На помощь хозяину выбежал сосед, вооруженный травматическим пистолетом.

Тракторист, понимая, откуда исходит настоящая опасность, в этот момент идет с трубой уже на нового фигуранта потасовки. Сосед, недолго думая, стреляет в грудь атакующему его мужчине, но тот не отступил, медленно дошел до соседа и все же ударил его трубой по голове.

Именно в этот момент мужчины, присмотревшись друг к другу, вспомнили, что они были некогда одноклассниками, а потому прекратили потасовку, которая могла бы закончиться весьма трагично. После этого они решили помириться, вызвали полицию, которой дождались вместе и объяснили правоохранительным органам сложившуюся ситуацию.

Николай Офицеров