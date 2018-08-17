«С ужасом жду эту дату»: Участник смертельного ДТП с Цоем рассказал о злополучной аварии

Смерть Виктора Цоя превратила жизнь Яниса Фибигса в кошмар.

Участник смертельного ДТП с легендой русского рока Виктором Цоем Янис Фибигс признался, что 15 августа 1990 года – роковая для него дата. Именно этот день разделил жизнь водителя автобуса на «до» и «после». Янис не часто делится подробностями того дня. В одном из интервью водитель «Икаруса», с которым столкнулся автомобиль лидера группы «Кино», рассказал о злополучной аварии.

Янис Фибигс отметил, что старается не попадаться на глаза журналистам. Вспоминания о том жутком дне оборачиваются для него настоящим кошмаром. «Я каждый раз с ужасом жду эту дату, изменившую мою жизнь», - поделился эмоциями Янис накануне 28-летней годовщины смерти Цоя. Латвийцу, ставшему участником ДТП, уже 70 лет. Он рассказал, что ему пришлось все годы жить с людской ненавистью и волной негатива. Каждый год 15 августа Янис приходит на место, где погиб легендарный музыкант. Несмотря на давность трагедии, мужчина помнит все до деталей.

Виктор Цой погиб под Ригой 28 лет назад. Ехавший на «Москвиче» артист врезался в автобус. Янис Фибигс был признан невиновным. Несмотря на это, мужчина всю жизнь ощущает тягость той фатальной дорожной трагедии.

Мирослава Донцова