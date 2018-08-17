В Саратове грабителя магазина с пистолетом «обезвредила» продавец

Ситуация произошла накануне и развеселила всех пользователей социальных сетей.

В особенности, все обратили внимание на невозмутимую кассиршу, которая, как ни в чем не бывало, хотя в этот момент на нее был направлен пистолет, продолжила пробивать покупки.

Грабитель однозначно хотел получить выручку с кассового аппарата, но сделать это у него так и не вышло, потому как в кадре внезапно появилась женщина (как позже выяснилось, коллега кассирши), абсолютно ничего не опасаясь, начала голыми руками выталкивать преступника на улицу.

Неизвестно, связалась ли женщина с органами правопорядка или же решила разобраться с наглецом по-своему. Наверняка, в скором времени, появится более детальная информация, однако пока пресса располагает лишь этими данными.

Николай Офицеров