«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

Мнения

«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

В Саратове грабителя магазина с пистолетом «обезвредила» продавец Учёные сделают радиотерапию безопасной для онкобольных «Золотые печеньки»: фанаты раскритиковали приторную пошлость завтрака Рудковской Сергей Шнуров отпраздновал развод с Матильдой случайным сексом в Италии Телеинтервью бывшего директора ЦРУ контролировали НЛО Tesla обвинили в шпионаже за сотрудниками Звезда сериала «Убойная сила» Евгений Леонов-Гладышев попал в реанимацию Сергей Семак рассказал, как Дзюба отомстил за слова Лукашенко о «ползающем «Зените» Ученые: человек и робот смогут говорить на одном языке Волочкова бросила вызов хейтерам и показала грудь Ярко-желтое платье Ким Кардашьян восхитило поклонников в Майами «Чего ради?»: Садальский назвал арест Серебренникова «имиджевой потерей государства»
| | Бомжи под прикрытием: Группа бездомных несколько месяцев жила на крыше отдела полиции в Москве

Бомжи под прикрытием: Группа бездомных несколько месяцев жила на крыше отдела полиции в Москве

Сегодня, 11:01

Их по какой-то причине никто не замечал, даже с учетом весьма специфических запахов, которые они издавали.

В социальных сетях группе бездомных уже дали прозвище – «бомжи под прикрытием». Пятеро молодых людей без определенного места жительства поселились на крыше ОМВД «Якиманка» в Москве, причем сделали это еще в середине весны.

На крыше они спали, ели, делали прочие свои дела, а по ночам вели более активный образ жизни – слазили и шли гулять по району. Так могло продолжаться еще неопределенное количество времени, если бы не одна ситуация.

14 августа бездомные поссорились во время совместного распития спиртных напитков. В результате начавшейся словесной перепалки, которая быстро переросла в драку, один из бомжей выбросил другого с крыши. Мужчина приземлился во дворе отделения полиции и скончался на месте. Естественно, учитывая локацию, полиция среагировала мгновенно. Преступника задержали непосредственно на месте, после чего и удалось выяснить всю правду о случившемся.

Полицейским даже удалось вспомнить, что около трех недель назад местные жители жаловались полиции на некую «гоп-стоп» компанию, обитающую на крыше ОМВД. Тогда, по какой-то причине, никто разбираться не стал.


Николай Офицеров
Новости по теме
Дозор на крыше: В Ростове стая собак захватила двухэтажный дом
Дозор на крыше: В Ростове стая собак захватила двухэтажный дом

В социальных сетях появились сообщения о том, что в Ростове бродячие собаки обосновались на крыше пустующего двухэтажного дома. Животные наблюдают за людьми и…

Прямо на крыше электрички в Москве юноша погиб от удара током
Прямо на крыше электрички в Москве юноша погиб от удара током

В трагическом инциденте, произошедшем в Москве на крыше электрички, которая направлялась в город Малоярославец, погиб 18-летний подросток. Медицинские…

Московская полиция задержала любителя экстрима, который катался на крыше электрички
Московская полиция задержала любителя экстрима, который катался на крыше электрички

15 апреля в Москве транспортной полицией был задержан 26-летний гражданин, который рискнул прокатиться на крыше электрички Александров-Москва. Информация стала…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости