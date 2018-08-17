Бомжи под прикрытием: Группа бездомных несколько месяцев жила на крыше отдела полиции в Москве

Их по какой-то причине никто не замечал, даже с учетом весьма специфических запахов, которые они издавали.

В социальных сетях группе бездомных уже дали прозвище – «бомжи под прикрытием». Пятеро молодых людей без определенного места жительства поселились на крыше ОМВД «Якиманка» в Москве, причем сделали это еще в середине весны.

На крыше они спали, ели, делали прочие свои дела, а по ночам вели более активный образ жизни – слазили и шли гулять по району. Так могло продолжаться еще неопределенное количество времени, если бы не одна ситуация.

14 августа бездомные поссорились во время совместного распития спиртных напитков. В результате начавшейся словесной перепалки, которая быстро переросла в драку, один из бомжей выбросил другого с крыши. Мужчина приземлился во дворе отделения полиции и скончался на месте. Естественно, учитывая локацию, полиция среагировала мгновенно. Преступника задержали непосредственно на месте, после чего и удалось выяснить всю правду о случившемся.

Полицейским даже удалось вспомнить, что около трех недель назад местные жители жаловались полиции на некую «гоп-стоп» компанию, обитающую на крыше ОМВД. Тогда, по какой-то причине, никто разбираться не стал.

Николай Офицеров