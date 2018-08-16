Нам года – не беда: Башкирские пенсионеры занялись любовью на глазах у всех

Их любовные утехи могли наблюдать все гости парка на Бульваре Салавата Юлаева. Очевидец снял происходящее на камеру, а затем опубликовал в Сети.

Сначала Башкирские пенсионеры просто обжимались на лавочке, а потом дело перешло в полный контакт – немолодые мужчина и женщина занялись любовью на глазах у всех. При этом обуреваемый страстью мужчина расстегнул блузку своей партнерши начал хватать и мять ее грудь.

Как обычно в Сети нашлись как сторонники, так и противники такого проявления любви. Одни поздравили любовников с тем, что в таком возрасте они еще живут полной жизнью: «Нам года – не беда! Так держать», - написали они в комментариях. Однако их оппоненты возмутились и как аргумент привели высокую вероятность того, что в парке среди бела дня, когда и произошло это рандеву, могут гулять дети.

Дарья Светозарова