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| | Нам года – не беда: Башкирские пенсионеры занялись любовью на глазах у всех

Нам года – не беда: Башкирские пенсионеры занялись любовью на глазах у всех

Сегодня, 22:40

Их любовные утехи могли наблюдать все гости парка на Бульваре Салавата Юлаева. Очевидец снял происходящее на камеру, а затем опубликовал в Сети.

 

Сначала Башкирские пенсионеры просто обжимались на лавочке, а потом дело перешло в полный контакт – немолодые мужчина и женщина занялись любовью на глазах у всех. При этом обуреваемый страстью мужчина расстегнул блузку своей партнерши начал хватать и мять ее грудь.

Как обычно в Сети нашлись как сторонники, так и противники такого проявления любви. Одни поздравили любовников с тем, что в таком возрасте они еще живут полной жизнью: «Нам года – не беда! Так держать», - написали они в комментариях. Однако их оппоненты возмутились и как аргумент привели высокую вероятность того, что в парке среди бела дня, когда и произошло это рандеву, могут гулять дети.


Дарья Светозарова
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