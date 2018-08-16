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| | Одессит облил едким веществом игравшего в его дворе ребёнка

Одессит облил едким веществом игравшего в его дворе ребёнка

Сегодня, 14:04

В приморском районе Одессы, на Французском бульваре мужчина распылил неизвестное сильное вещество на ребёнка, игравшего под его окнами.

 

О случившемся в одесскую полицию обратилась мать 12-летнего пострадавшего мальчика. Одесские правоохранители выполнили доследственную проверку. Мальчик с другими детьми мирно играл во дворе под окнами подозреваемого, сильно его разозлив. Как выяснилось, конфликт заключался в том, что дети вели себя слишком громко. Мужчина вышел из дома и распылил на мальчика неизвестное вещество, которое сразу же вызвало химические ожоги на плечах, спине и голове ребёнка. Подростка направили в больницу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Полиция проводит исследование вещества, вызвавшего ожоги у ребёнка. Мужчине грозит судебное разбирательство за хулиганство.


Святослав
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