На Эльбрусе с 5300-метровой высоты сорвался турист

Сообщение об инциденте спасатели получили раним утром. После этого они немедленно вышли на помощь.

Сегодня при попытке покорить Эльбрус сорвался вниз с высоты 5300 метров один из туристов. В региональном отделении МЧС сообщают, что альпинист сорвался в районе так называемой «Седловины». В результате мужчина 1962 года рождения получил повреждения разной степени тяжести. К нему на помощь незамедлительно выдвинулись четыре работника спецотряда МЧС и двух единиц техники. Пострадавшего спасатели доставили вниз на поляну Азау, а там его отвезла в больницу скорая помощь.

Немного ранее стало известно, что группа студентов ИГУ покорила знаменитую гору и водрузила там знамя в честь 100-летнего юбилея ВУЗа. Взбирались на Эльбрус семь человек: ученики, аспиранты, сотрудники ИГУ и фотограф.

Никита Готский