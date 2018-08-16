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| | На Эльбрусе с 5300-метровой высоты сорвался турист

На Эльбрусе с 5300-метровой высоты сорвался турист

Сегодня, 12:18

Сообщение об инциденте спасатели получили раним утром. После этого они немедленно вышли на помощь.

 

Сегодня при попытке покорить Эльбрус сорвался вниз с высоты 5300 метров один из туристов. В региональном отделении МЧС сообщают, что альпинист сорвался в районе так называемой «Седловины». В результате мужчина 1962 года рождения получил повреждения разной степени тяжести. К нему на помощь незамедлительно выдвинулись четыре работника спецотряда МЧС и двух единиц техники. Пострадавшего спасатели доставили вниз на поляну Азау, а там его отвезла в больницу скорая помощь.

Немного ранее стало известно, что группа студентов ИГУ покорила знаменитую гору и водрузила там знамя в честь 100-летнего юбилея ВУЗа. Взбирались на Эльбрус семь человек: ученики, аспиранты, сотрудники ИГУ и фотограф.


Никита Готский
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