Чтобы не мешала здоровым детям: В Ялте воспитатели выгнали девочку-аутиста из детского сада

Вопиющая ситуация произошла несколько дней назад и прессе об этом рассказала шокированная мама девочки.

Домой из детского сада 4-летнюю девочку-аутиста воспитатели отправили якобы из-за простуды. Мама ребенка очень удивилась этому заявлению дочери, что она якобы простужена, ведь выглядела девочка полностью здоровой. Родительница не хотела оставлять вопрос без внимания, потому повела девочку на обследование.

Врачи подтвердили, что девочка была здоровой и простудой там и не пахло. Маленькая Женя очень расстроилась и заявила, что ей из-за выдуманной самими воспитателями «болезни» не достался в саду на празднике шарик.

Тут маму малышки и осенило. Как оказалось, в Ялте 10 августа отмечали день города. Воспитатели устроили в саду праздник, но не захотели, чтобы Женя «мешала здоровым детям». Все дело в том, что девочка ходила в группу с общим развитием и, по словам мамы, воспитателям это не понравилось с самого начала.

Женщина направилась за справкой в больницу, а после этого в прокуратуру. Теперь произвол воспитателей намерены проверить следователи.

Николай Офицеров