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| | И снова М-4 «Дон»: В Ростовской области грузовик снес две стоявших на обочине легковушки

И снова М-4 «Дон»: В Ростовской области грузовик снес две стоявших на обочине легковушки

Сегодня, 08:48

Сообщается, что зафиксировано четыре человека, в том числе двоих детей. Информацию об этом подтвердили сотрудники МВД по региону. Произошел инцидент на обсуждаемой в последние дни трассе М-4 «Дон».

 

Они отметили, что серьезная авария была зафиксирована в Миллеровском районе, Ростовская область, где в 4 утра по московскому времени грузовик Scania снес две стоявших на обочине легковушки Audi. Пока неизвестно, с какой скоростью передвигался шофер большегруза и находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«В результате данного ДТП пострадали и были доставлены в больницу четыре человека, из которых двое взрослых находившихся в Audi Q5 и двое детей в Audi Q7. Пострадавшие дети 2006 года рождения», - отмечается в сообщении, размещенном чуть позднее органами правопорядка.


Николай Офицеров
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