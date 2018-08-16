И снова М-4 «Дон»: В Ростовской области грузовик снес две стоявших на обочине легковушки

Сообщается, что зафиксировано четыре человека, в том числе двоих детей. Информацию об этом подтвердили сотрудники МВД по региону. Произошел инцидент на обсуждаемой в последние дни трассе М-4 «Дон».

Они отметили, что серьезная авария была зафиксирована в Миллеровском районе, Ростовская область, где в 4 утра по московскому времени грузовик Scania снес две стоявших на обочине легковушки Audi. Пока неизвестно, с какой скоростью передвигался шофер большегруза и находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«В результате данного ДТП пострадали и были доставлены в больницу четыре человека, из которых двое взрослых находившихся в Audi Q5 и двое детей в Audi Q7. Пострадавшие дети 2006 года рождения», - отмечается в сообщении, размещенном чуть позднее органами правопорядка.

Николай Офицеров