Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

Мнения

Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

 Украинская певица уже давно привыкла к скандалам вокруг себя, однако на этот раз к критике фанатов

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

Леннон выложил в Instagram совместный снимок с Маккартни Судебные тяжбы из-за нового «Простоквашино» могли добить Успенского Дуров призвал пользователей во «ВКонтакте» выступить против Альянса за Орду Евгений Плющенко стал официальным представителем Porsche в России Звезда сериала «Девочки» отметила удаление матки фотосессией в стиле «ню» «Джигарханян – отыгранная карта»: Цымбалюк-Романовская завела нового любовника Итальянский футболист выжил во время обрушения моста в Генуе В Пятигорске на гигапиксельную панораму попали сотни людей и Путин Актриса Мария Фомина родила дочку Премьер Италии ввел годовой режим ЧП после обвала моста в Генуе Эксперт нашла доказательство беременности Меган Маркл Трамп: США построили благодаря пошлинам
| | Итальянский футболист выжил во время обрушения моста в Генуе

Итальянский футболист выжил во время обрушения моста в Генуе

Сегодня, 21:49

Чудесным образом автомобиль спортсмена не раздавило, а сам он даже царапины не получил.

Итальянский футболист Давид Капелло рассказал представителям СМИ, как выжил во время обрушения моста в Генуе. Вратарь молодежной сборной ехал в своем автомобиле по злополучному мосту как раз в то время, когда он начал разрушаться. Сперва был слышен громкий шум, затем машина Капелло вместе с ним внутри провалилась на 30 метров и застряла между щебнем и колоннами, однако ничего хуже этого не случилось.

Машину спортсмена не раздавило, а сам он смог выбраться из нее без вреда, на нем не было ни единой царапины или синяка. При этом футболист не понимает, как ему могло так повезти и почему его автомобиль не раздавило.

Вчера 200-метровый мост Моранди в северной части Италии внезапно рухнул утром. Сейчас погибшими из-за обрушения признаны 39 человек, десятки людей травмированы. По словам прокурора Генуи, виновата компания Autostrade per l'Italia, занимавшаяся содержанием моста.


Новости по теме
Генпрокурор: Причиной обрушения моста в Генуе является человеческий фактор
Генпрокурор: Причиной обрушения моста в Генуе является человеческий фактор

 Власти Италии с уверенностью заявили, что трагическое происшествие никак не связано с несчастным случаем.

Масштабы трагедии эпохальны: Десятки человек погибли при обрушении моста в Генуе
Масштабы трагедии эпохальны: Десятки человек погибли при обрушении моста в Генуе

 Итальянские СМИ сообщают, что в результате обрушения моста в Генуе погибли «десятки человек». Точных цифр жертв происшествия на данный момент не называют.

Итальянский футболист бросил спорт ради порно
Итальянский футболист бросил спорт ради порно

Защитник футбольного клуба D-серии «Помильяно» Давиде Йовинелла решил взять псевдоним и сменить род занятий для того, чтобы зарабатывать больше. Футболист уже…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости