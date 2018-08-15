Итальянский футболист выжил во время обрушения моста в Генуе

Чудесным образом автомобиль спортсмена не раздавило, а сам он даже царапины не получил.

Итальянский футболист Давид Капелло рассказал представителям СМИ, как выжил во время обрушения моста в Генуе. Вратарь молодежной сборной ехал в своем автомобиле по злополучному мосту как раз в то время, когда он начал разрушаться. Сперва был слышен громкий шум, затем машина Капелло вместе с ним внутри провалилась на 30 метров и застряла между щебнем и колоннами, однако ничего хуже этого не случилось.

Машину спортсмена не раздавило, а сам он смог выбраться из нее без вреда, на нем не было ни единой царапины или синяка. При этом футболист не понимает, как ему могло так повезти и почему его автомобиль не раздавило.

Вчера 200-метровый мост Моранди в северной части Италии внезапно рухнул утром. Сейчас погибшими из-за обрушения признаны 39 человек, десятки людей травмированы. По словам прокурора Генуи, виновата компания Autostrade per l'Italia, занимавшаяся содержанием моста.