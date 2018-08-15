Премьер Италии ввел годовой режим ЧП после обвала моста в Генуе

Премьер Италии Джузеппе Конте ввел годовой режим ЧП в районе Легурия по требованию местных властей. На такую меру пошли после обвала моста 14 августа.

В результате происшествия погибли 39 человек и еще 16 получили травмы. Премьер Италии обвиняет в случившемся организацию по обслуживанию дорог Autostrade per Italia. Министр экономического развития страны Луиджи де Майа говорил о принятом решении отказаться от услуг этой компании. В Генуе разрушился мост, при этом часть конструкции осталась висеть, угрожая близлежащим домам. На устранение последствий трагедии властям придется потратить пять миллионов евро. В настоящее время неизвестна истинная причина случившегося. Одни говорят об обрушении сооружения после попадания молнии. Другие винят в происшествии людей.

Мост Моранди возвели в 60-х годах XX века. Он возвышался над ж/д путями и рекой. Капитальный ремонт сооружения осуществляли в 2016 году. Некоторые считают виновником случившегося компанию, занимавшуюся реконструкцией моста.

Домбровский Сергей