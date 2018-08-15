Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

Мнения

Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

 Украинская певица уже давно привыкла к скандалам вокруг себя, однако на этот раз к критике фанатов

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

В Пятигорске на гигапиксельную панораму попали сотни людей и Путин Актриса Мария Фомина родила дочку Премьер Италии ввел годовой режим ЧП после обвала моста в Генуе Эксперт нашла доказательство беременности Меган Маркл Трамп: США построили благодаря пошлинам В честь 35-летия Тимати показал новый клип с участием наследницы До чего техника дошла! Автомобилисты уверены, что на трассе М4 «Дон» орудует полтергейст Полиция испугалась дождя и не пришла на «Марш матерей» Власти Керчи объявили о сносе недостроенного автомобильного моста Российская актриса рассказала, почему сделала шесть абортов «Свободен как ветер в поле»: Шнуров и Матильда официально расторгли брак Кару Делевинь застукали целующейся с Эшли Бенсон
| | Премьер Италии ввел годовой режим ЧП после обвала моста в Генуе

Премьер Италии ввел годовой режим ЧП после обвала моста в Генуе

Сегодня, 20:14

Премьер Италии Джузеппе Конте ввел годовой режим ЧП в районе Легурия по требованию местных властей. На такую меру пошли после обвала моста 14 августа.

В результате происшествия погибли 39 человек и еще 16 получили травмы. Премьер Италии обвиняет в случившемся организацию по обслуживанию дорог Autostrade per Italia. Министр экономического развития страны Луиджи де Майа говорил о принятом решении отказаться от услуг этой компании. В Генуе разрушился мост, при этом часть конструкции осталась висеть, угрожая близлежащим домам. На устранение последствий трагедии властям придется потратить пять миллионов евро. В настоящее время неизвестна истинная причина случившегося. Одни говорят об обрушении сооружения после попадания молнии. Другие винят в происшествии людей.

Мост Моранди возвели в 60-х годах XX века. Он возвышался над ж/д путями и рекой. Капитальный ремонт сооружения осуществляли в 2016 году. Некоторые считают виновником случившегося компанию, занимавшуюся реконструкцией моста.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Масштабы трагедии эпохальны: Десятки человек погибли при обрушении моста в Генуе
Масштабы трагедии эпохальны: Десятки человек погибли при обрушении моста в Генуе

 Итальянские СМИ сообщают, что в результате обрушения моста в Генуе погибли «десятки человек». Точных цифр жертв происшествия на данный момент не называют.

Генпрокурор: Причиной обрушения моста в Генуе является человеческий фактор
Генпрокурор: Причиной обрушения моста в Генуе является человеческий фактор

 Власти Италии с уверенностью заявили, что трагическое происшествие никак не связано с несчастным случаем.

Названа вероятная причина обрушения моста в Генуе
Названа вероятная причина обрушения моста в Генуе

 Вероятной причиной обрушения моста в Генуе назвали удар молнией. По второй версии, трагедия возникла из-за провала конструкции. Информацию об этом сообщают…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости