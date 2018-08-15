Жители Башкирии выловили из озера загадочную бутылку с посланиями

Необычная находка была адресована некоему Усману. Записки с пожеланиями писали родные, провожая парня в армию.

В Башкирии жители Акъяра выловили из местного озера загадочную бутылку с посланиями, предназначенными для мужчины по имени Усман. Кто такой Усман пока неизвестно, сейчас местные жители ищут этого человека. Однако известно, что пожелания были написаны, когда молодого человека провожали в армию.

Остается загадкой, сколько времени плавала бутылка с посланиями, ни на одном из них даты не указано. Пожелания внутри – самые сокровенные и дорогие. Мама Усмана написала ему записку на родном башкирском языке.

Здесь и пожелания любимой девушки, и преданных друзей. Последние желают Усману хорошей службы, здоровья, скорейшего возвращения и – что очень важно – не пить больше водки.

Татьяна Преображенская