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| | Жители Башкирии выловили из озера загадочную бутылку с посланиями

Жители Башкирии выловили из озера загадочную бутылку с посланиями

Сегодня, 18:46

Необычная находка была адресована некоему Усману. Записки с пожеланиями писали родные, провожая парня в армию.

В Башкирии жители Акъяра выловили из местного озера загадочную бутылку с посланиями, предназначенными для мужчины по имени Усман. Кто такой Усман пока неизвестно, сейчас местные жители ищут этого человека. Однако известно, что пожелания были написаны, когда молодого человека провожали в армию.

Остается загадкой, сколько времени плавала бутылка с посланиями, ни на одном из них даты не указано. Пожелания внутри – самые сокровенные и дорогие. Мама Усмана написала ему записку на родном башкирском языке.

Здесь и пожелания любимой девушки, и преданных друзей. Последние желают Усману хорошей службы, здоровья, скорейшего возвращения и – что очень важно – не пить больше водки.


Татьяна Преображенская
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