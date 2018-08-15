Врачи полгода лечили российскую школьницу от бронхита и она умерла от рака

В Новосибирске полицейские расследуют смерть 16-летней девушки. Школьница умерла из-за неправильно поставленного диагноза медиками. Информация об этом появилась на сайте СКР по Новосибирской области.

Проблемы со здоровьем у девушки начались в девятом классе. Школьница почувствовала недомогание и обратилась в больницу за помощью. Врачи заставили ее сдать анализы. У нее зафиксировали пониженный гемоглобин и повышенное количество лейкоцитов. Пациентку начали лечить сиропами от бронхита. Это продолжалось полгода, российская школьница жаловалась матери на ухудшение состояния здоровья. Врачи не смогли ей ничем помочь.

В апреле ученицу госпитализировали, поскольку у нее поднялась температура тела и воспалились лимфоузлы в паху. Девушку выписали с плохими анализами. 17 мая мать школьницы пошла на консультацию к онкологу. У пациентки диагностировали рак, но спасти ее уже не представлялось возможным. Через две недели девушка скончалась от неходжкинской лимфомы.

Домбровский Сергей