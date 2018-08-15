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| | «Жертва Виагры»: сын сломал эрегированный член своему отцу

«Жертва Виагры»: сын сломал эрегированный член своему отцу

Сегодня, 15:38

Желание сделать свою интимную жизнь ярче обернулось для 36-летнего индуса сломанным детородным органом.

Житель Бомбея, надеясь провести незабываемую ночь с супругой, принял вечером 100 мг «Виагры». К его удивлению, даже после нескольких половых актов, эрекция не пропадала. Утомив и жену, и себя, обессиленный индус лёг спать, в надежде, что к утру всё образуется. Он решил, что просто не рассчитал с дозировкой препарата. Утро началось с того, что в родительскую спальню вбежал маленький сын и стал весело прыгать на кровати, где спали мама и папа. Мальчик неловко подпрыгнул и упал на эрегированный член своего отца.

Мужчина почувствовал боль и дискомфорт, но решил, что «само пройдёт». Но за три дня его пенис сильно опух и деформировался. Врачи, осмотрев травму, определили перелом полового члена. Жертва «Виагры» перенёс операцию по удалению сгустков крови, скопившихся в пещеристом теле пениса. Кстати, по статистике американских сексологов, перелом члена происходит чаще всего в стрессовых ситуациях, например, во время «быстрого» секса с любовницей или в неудобных местах – в автомобиле или лифте.


Дмитрий Брокгауз
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