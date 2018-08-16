В Тюменской области умер шестилетний мальчик после удара молнии

Труп шестилетнего мальчика нашли на пастбище в деревне Щучье Ярковского района Тюменской области 14 августа. Правоохранители подозревают, что причиной гибели ребенка стал удар молнии.

Шестилетний мальчик умер после грозы. Полицейские предполагают, несчастный случай произошел после удара молнии. На данный момент проводятся проверки. Стражи порядка связались с жителями деревни. Они узнают, видел ли кто-либо погибшего непосредственно перед началом ливня.

Тело отправили на медицинскую экспертизу. После ее завершения медики назовут точную причину смерти ребенка. Полицейские общаются с родственниками погибшего. Сейчас правоохранители не рассматривают версию об умышленном убийстве.

Домбровский Сергей