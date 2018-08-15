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| | Камнепад погубил российского альпиниста в горах Киргизии

Камнепад погубил российского альпиниста в горах Киргизии

Сегодня, 15:20

12 августа в горах Киргизии произошел камнепад, который погубил 32-летнего российского альпиниста Кирилла Воронкова. Уроженец Екатеринбурга погиб, его соотечественника разыскивают спасатели МЧС.

Группа альпинистов из семи человек отправилась в горы Киргизии. Трагедия случилась при переходе через перевал Южный Гаджир Алайского хребта. Кирилл Воронков предупредил приятелей о камнепаде, но сам спастись от гибели не смог. В группе альпинистов состояли граждане РФ и Казахстана. На данный момент ищут еще одного россиянина, который пропал после происшествия. Работники посольства РФ в Киргизии сотрудничают с журналистами. Они обещают информировать прессу при получении новых сведений. Родственники погибшего жителя Екатеринбурга подтвердили данные о его смерти.

90% территории Киргизии состоит из гор. Эту страну обожают альпинисты из разных государств. Они часто приезжают сюда покорять вершины. В Киргизии находятся не менее десяти пиков высотой более 7000 километров.


Домбровский Сергей
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