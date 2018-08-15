В Ростове-на-Дону парочка занялась сексом прямо на лавочке во дворе и попала на фото

Инцидент произошел на проспекте Стачки. Соответствующие фото появились в Сети. Происшествие вызвало у горожан осуждение, отвращение и смех.

В среду, 15 августа, в паблике Ростова-на-Дону в соцсети «ВКонтакте» очевидцы рассказали о новом инциденте, произошедшем на проспекте Стачки. Свидетели сообщили, что там парочка предалась любовным утехам прямо на лавочке во дворе. При этом пожилой мужчина сначала подсел к девушке, которая лежала на лавочке, а затем склонил ее к сексу у всех на виду. Парочка совсем не стеснялась возмущенных и обескураженных взглядов прохожих, и очевидцам даже удалось запечатлеть «голубков» на фото.

На произошедшее жители Ростова-на-Дону отреагировали по-разному: многие отнеслись к инциденту с юмором, другие же удивились «возможностям» пожилого мужчины, но нашлись и те, у кого парочка вызвала только отвращение и осуждение. Обсудили пользователи и моральный облик автора снимков, некоторые посчитали его «извращенцем».

Виктория Озерова