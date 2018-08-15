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| | Генпрокурор: Причиной обрушения моста в Генуе является человеческий фактор

Генпрокурор: Причиной обрушения моста в Генуе является человеческий фактор

Сегодня, 13:22

Власти Италии с уверенностью заявили, что трагическое происшествие никак не связано с несчастным случаем.

Генпрокурор Италии, после проведенного расследования по поводу обрушения моста в Генуе, назвал причину данного происшествия. По их мнению, причиной случившегося стал человеческий фактор, а точнее ошибка. Пока других подробностей не сообщается, но расследование продолжается. Отметим, что спасатели во время уборки последствий обрушения нашли 38 человек без признаков жизни. Однако пострадали и остались не найденными примерно 20 человек.

Напоминаем, что 14 августа в Генуе обрушился мост на автомобили, которые были под мостом. Также пострадали близлежащие дома. Разрушенный мост Моранди является одним из крупнейших мостов в городе. В 2016 году его обновили.


Анна Котова
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