Турист погиб во время празднования дня рождения на самом модном курорте Европы

Житель Великобритании погиб во время празднования собственного 24-летия в населенном пункте Сан-Антонио-Абад на Ибице – острове в Средиземном море. Сведения об этом распространяет Metro.

Турист погиб на пляже Гала Грацио. Молодой человек решил отметить праздник прыжком со скалы. Во время осуществления этой затеи мужчина ударился головой о камни и умер. Друзья парня вытащили его на берег и пытались спасти, но сделать этого не удалось. Скалы Гала Грацио хорошо известны туристам со всего мира. Многие отдыхающие прыгают с них в воду. Ибица считается самым модным курортом в Европе. Остров привлекает приезжих солнцем, морем, свободой и круглосуточным весельем.

14 августа 21-летний турист вырыл глубокую яму на берегу и не успел выбраться из нее до того, как нахлынула вода. В результате молодой человек погиб. Это произошло на острове Нуармутье во Франции. Сотрудники экстренных служб пытались спасти туриста, но у них не получилось этого сделать.

Домбровский Сергей