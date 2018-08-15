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| | Кремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сына

Кремль ответил матери Сенцова на просьбу о помиловании сына

Сегодня, 11:37

В ответе на обращение Людмилы Сенцовой утверждает, что просьба о помиловании должна исходить от самого осужденного и на имя президента Российской Федерации.

 

Окончательное решение по этому поводу принимает никто иной, как глава государства, что решили напомнить в Кремле, на прошение матери осужденного Сенцова, объясняя все тонкости помилования сына.

Управление президента Российской Федерации по делам, связанным с обеспечением конституционных прав граждан дало ответ матери украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает в РФ наказание за организацию терактов в Крыму, на просьбу, связанную с помилованием сына.

В ответе, приведенном в эфире одного из украинских телеканалов, отмечается, что в соответствии с установленными правилами, процедура помилования начинается с личного обращения со стороны осужденного, которое обязательно в письменной форме направляется через администрацию исправительного учреждения, где отбывается наказание.

Дальнейший сценарий, как разъяснили в администрации, предполагает то, что ходатайство осужденного о помиловании вместе с другими документами направляют в комиссию по вопросам о помиловании и непосредственно главе субъекта федерации, где Сенцов отбывает наказание. При рассмотрении прошения учитываются в том числе ходатайства родственников, подчеркивается в ответе.

Однако представитель Кремля Дмитрий Песков назвал некорректным заявление об отказе в помиловании Сенцова.


Николай Офицеров
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