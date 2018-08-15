У очевидцев взорвавшегося НЛО в Турции случилась паника

Всё произошло настолько быстро, что присутствующие ничего не поняли и решили на всякий случай спасаться.

Любопытный и одновременно тревожный видеоролик удалось снять одному из отдыхающих на турецком курорте. Светящийся неопознанный объект на высокой скорости прочертил небо над населенным пунктом. Звук, издаваемый НЛО, можно было сравнить с шумом реактивного снаряда. Затем последовала вспышка и звук взрыва. Хотя, объект разорвался в воздухе, дымом была окутана значительная часть места происшествия. Среди очевидцев началась паника. С громкими криками люди бросились врассыпную. На видео заметно, как одна женщина подхватила на руки двух своих детей и побежала искать укрытие.

После публикации этого видео, некоторые предположили взрыв межпланетного корабля, который совершал облёт территории с особой миссией. Кто-то сравнил случившееся со взрывом челябинского метеорита. Скептики возразили, что при взрыве того метеорита, вспышка была во много раз ярче. Также была «забракована» версия с беспилотником. Пользователи указали на громкий звук и высокую скорость объекта, не характерную для дрона.

Дмитрий Брокгауз