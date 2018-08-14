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| | Собирал на лечение дочери: Безработный мужчина распечатал на принтере миллионы

Собирал на лечение дочери: Безработный мужчина распечатал на принтере миллионы

Вчера, 22:28

В Китае в провинции Анхой арестовали местного жителя за фальшивомонетничество. Задержанный объяснил свой поступок желанием насобирать деньги на лечение дочери.

Интерес полицейских к безработному появился после того, как мужчина начал совершать дорогие покупки. Правоохранители хотели выяснить, откуда у гражданина деньги, если он официально не трудоустроен. Стражи порядка посетили жилище китайца и обнаружили там три работающих принтера и миллионы юаней. Помогал мужчине его отец. Фальшивомонетчик занимался усовершенствованием технологии, а его старший родственник взяла на себя функции сбытчика денег. Мужчины не приобретали на фейковые юани товары. Они продавали деньги на порядок ниже их номинальной стоимости.

Основному фальшивомонетчику 26 лет, ему понадобились немалые финансовые средства на лечение дочери. Так как у молодого человека не было работы, он начал разрабатывать преступную схему. Как производить поддельные юани он узнал в интернете. 46-летний отец взялся помогать сыну. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, а фальшивые деньги изъяли. Теперь арестованным грозит тюремное заключение.


Домбровский Сергей
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