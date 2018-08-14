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| | СК России: Из-за полученных взяток задержан мэр Оренбурга

СК России: Из-за полученных взяток задержан мэр Оренбурга

Сегодня, 19:53

В кабинете у оренбургского чиновника нашли порядка 4,2 млн рублей.

Полиция задержала мэра Оренбурга - Евгения Арапова. Информацию опубликовали в соцсети Twitter на странице Следственного комитета РФ.

Депутата подозревают в получении взятки крупных размеров. В СКР сообщают, что Арапов и его заместитель Геннадий Борисов получили 600 тыс руб, которые им дали для прикрытия незаконного строительства. Чиновники разделили между собой денежные средства (Арапову досталось 400 тыс руб, Борисову 200). Также у мэра города нашли в кабинете 4,2 млн руб.

Вершители правосудия сообщают, что на данный момент городской мэр лежит в стационаре из-за обострения язвы. Однако после выздоровления с Араповым будут вестись разбирательства вплоть до тюремного заключения.

В СК заявили, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме Борисова и Арапова. У мэра Оренбурга нашли немалую сумму денег. Однако чиновник сообщил, что все средства заверены документацией, поэтому ему нечего бояться. Депутат заявил, что это средства членов его семьи.


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