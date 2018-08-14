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| | Фигуристка Крылова пострадала в ДТП

Фигуристка Крылова пострадала в ДТП

Сегодня, 19:27

Данное происшествие случилось 13 августа. К врачу чемпионка не сразу пришла, а 14 числа.

Чемпионка мира по фигурному катанию Анжелика Крылова попала в ДТП и пострадала. Отмечается, что транспортная авария случилась в Москве 13 августа, но к врачам 45-летняя чемпионка пришла только 14 августа. Врачи зафиксировали сотрясение мозга, раны на голове, а также повреждение позвоночника в шейном отделе.

Напоминаем, что в 1998 году Анжелика Крылова совместно с коллегой Олегом Овсянниковым получили серебро в Играх в Нагано. Кроме этого, Крылова завоевала два раза первые места в мировом первенстве. Сейчас она не выступает, а работает тренером и постановщиком танца.


Анна Котова
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