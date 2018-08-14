Экипаж Boeing-747 посадил самолет во Внуково с неисправным двигателем

Во время полета у Boeing-747 отказал один двигатель. Экипаж воздушного судна не запаниковал, а продолжил работу в штатном режиме.

На самолете Boeing-747 находились 500 пассажиров, которые возвращались в Москву с Кипра. Один из моторов воздушного корабля отказал. Оставшиеся работали в стандартном режиме. При просадке с неисправным силовым агрегатом травмы никто не получил. Происшествие прокомментировали члены экипажа Boeing-747. В такой «махине» всё предусмотрено, отказ одного двигателя не может привести к аварии, поэтому пассажиры находились в полной безопасности.

Пилоты отключили неисправный силовой агрегат и совершали посадку без него. Другие двигатели без проблем справились с дополнительной нагрузкой. Технические специалисты осмотрели самолет после приземления. На нем нет царапин трещин и прочих визуальных доказательств неудачной посадки. Многие пассажиры даже не заметили никаких странностей.

Домбровский Сергей