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| | На видео попало избиение 90-летнего ветерана ВОВ челябинцем

На видео попало избиение 90-летнего ветерана ВОВ челябинцем

Сегодня, 17:48

Происшествие случилось в Челябинске в Ленинском районе. Сейчас стражи порядка начали проверку.

Служители закона говорят, что 12 августа житель Челябинска под действием спиртного начал конфликтовать с 90-летним ветераном ВОВ и его другом. Однако через время все переросло в драку. Все происшествие попало на видео с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что молодой человек сначала кулаками избивает одного пожилого мужчину, а потом и второго, который пытался заступиться за соседа и друга. Внук одного из пострадавших поведал, что его дедушка пытался успокоить дебошира, но он напал на мужчину.

Врачи зафиксировали у одного потерпевшего множество ушибов, гематомы и рассечение кожи в области брови. У 90-летнего ветерана в результате потасовки пробита голова. Сейчас стражи порядка проводят проверку.


Анна Котова
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