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| | «Совпадение? Не думаю»: Незадолго до протестов против повышения пенсионного возраста в Москве задержали Сергея Удальцова

«Совпадение? Не думаю»: Незадолго до протестов против повышения пенсионного возраста в Москве задержали Сергея Удальцова

Сегодня, 17:02

Об этом в своем Twitter рассказала супруга главного координатора движения «Левый фронт».

 

Также Анастасия Удальцова утверждает, что на данный момент Сергея везут в ОВД Красносельское. Правоохранительными органами была названа официальная причина задержания – организация и участие в совместном митинге КПРФ и «Левого фронта» против повышения пенсионного возраста, который состоялся более двух недель тому назад.

Все те, кто поддерживают Удальцова на просторах социальных сетей высказались, что у правоохранительных органов эффект сработал с неким опозданием.

Также следует отметить, что задержали Удальцова незадолго до очередной волны митингов, которые он организовывал, опять же, выступая против пенсионной реформы. Пользователи уверены, что это вовсе не совпадение и прикрепляют к своим публикациям знаменитую фразу Дмитрия Киселева: «Совпадение? Не думаю!».

Напомним, что Сергей Удальцов является российским оппозиционером и левым политическим деятелем. Возглавляет движения «Левый фронт» и «Авангард красной молодежи». Был одним из лидеров протестного движения в России с 2011 по 2013 годы.


Николай Офицеров
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