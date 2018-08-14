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| | Названа вероятная причина обрушения моста в Генуе

Названа вероятная причина обрушения моста в Генуе

Сегодня, 16:56

Вероятной причиной обрушения моста в Генуе назвали удар молнией. По второй версии, трагедия возникла из-за провала конструкции. Информацию об этом сообщают итальянские СМИ.

Очевидцы трагедии говорят, что перед случившимся в мост ударила молния. Возможно, мощный электрический разряд повлек за собой падение сооружения. В результате инцидента погибли 22 человека. Еще восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, семерых из них отправили в реанимацию. На месте происшествия работают кинологи с обученными собаками и спасатели. Специалисты пытаются справиться с результатами трагедии. Местные жители сняли процесс обрушения моста в Генуе на камеру. Ролик выложили в Сеть.

Чиновники считают, что случилось происшествие «эпохального масштаба». На место трагедии прибыл министр транспорта Италии Данило Тонинелли. Рухнувший в Генуе мост возвели в 1963 году. В 2016 году его отремонтировали и переделали. По мнению Тонинелли, обвал мог произойти в результате некачественного обслуживания сооружения. Истинную причину инцидента назовут эксперты. Сейчас серьезно прорабатывается версия с ударом молнии.


Домбровский Сергей
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