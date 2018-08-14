Из-под рухнувшего моста в Италии достали выживших

Огромное сооружение сегодня упало на жилые дома и стало причиной гибели людей.

Сегодня в городе Генуя, расположенном на северо-западе Италии, обвалился мост прямо на жилые дома. Известно, что это стало причиной гибели как минимум 11 человек. В настоящее время из-под рухнувшего моста достали семь выживших. У большей части пострадавших диагностировали переломы позвоночника. Также психологи начали работать с очевидцами трагедии.

На кадрах, публикуемых с места происшествия, видно, что как до, так и после обрушения идет дождь и стоит густой туман. Могла ли повлиять повышенная влажность на устойчивость моста решат эксперты. В настоящее время известно, что мост построили еще в 1960-х годах, однако в 2016 году производились работы по реконструкции моста.

?? Мост упал на дома.



Это хорошо видно с вертолета. pic.twitter.com/Yj8pBThASu — Телеканал 360° (@360tv) August 14, 2018

После происшествия нашли десяток поврежденных автомобилей, среди которых есть как легковые машины, так и грузовые. Некоторые машины упали в реку, а те, что остались на краю обвала, пока не трогают в мерах предосторожности.