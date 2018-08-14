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| | В Алтайском крае подросток прыгнул с тарзанки и остался без руки

В Алтайском крае подросток прыгнул с тарзанки и остался без руки

Сегодня, 16:07

Пострадавшего 13-летнего мальчика отправили в клинику вертолетом санитарной авиации. Информацию о случившемся распространяют местные СМИ.

В селе Маралиха Черышского района Алтайского края трое подростков забавлялись прыганием в реку с тарзанки, привязанной к дереву. Двое товарищей осуществили кульбиты благополучно, а третьему повезло намного меньше. Он зацепился за образовавшийся узел, прыгнул с тарзанки и остался без руки, конечность осталась висеть вместе с самодельной конструкцией, а молодой человек в это время уже находился в воде. Ребята вызвали скорую, ради спасения пострадавшего прислали вертолет. Винтокрылая машина отвезла подростка в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки по факту случившегося. На данный момент полицейских интересует, почему дети купались в недозволенном месте, и никто не воспрепятствовал этому процессу. После проведения расследования стражи порядка примут решение относительно виновников происшествия.


Домбровский Сергей
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