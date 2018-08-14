Масштабы трагедии эпохальны: Десятки человек погибли при обрушении моста в Генуе

Итальянские СМИ сообщают, что в результате обрушения моста в Генуе во время грозы погибли «десятки человек». Точных цифр жертв происшествия на данный момент не называют.

Премьер Италии Джозеппе Конте контролирует операцию поиска погибших. На месте трагедии работают 40 спасателей. Погодные условия в Генуе оставляют желать лучшего и осложняют процесс нахождения людей. Чиновники заявляют, что масштабы трагедии эпохальны. В Генуе рухнул мост, на котором располагалось по меньшей мере 20 машин. Точное количество жертв происшествия не называется. Местные СМИ сообщают о не менее 20 погибших и 10 пострадавших. Место обрушения моста посетил министр транспорта Италии Данило Тонинелли. Глава ведомства назвал случившееся «страшной трагедией», оставив комментарий в социальных сетях.

Mamma mia ragazzi... Pochi minuti fa... il ponte dell'autostrada sulla val Polcevera. Volevo solo riprendere la pioggia... :( #forzaGenova #pontemorando Gepostet von Davide Di Giorgio am Dienstag, 14. August 2018

Журналисты связались с посольством РФ в Италии. Дипломаты не получили данные относительно наличия погибших россиян в результате обрушения моста в Генуе. Они обещали добыть необходимые сведения и оповестить прессу. На автостраде на севере Италии обвалился стометровый пролет. Причиной трагедии называют просадку конструкции. Местные жители сообщили журналистам, что опоры обрушившегося моста «все время» ремонтировали. Более того, сообщается о неких вспышках во время обрушения - возможно, их спровоцировал обрыв силовых кабелей. Но пострадала не только система электроснабжения, повреждены оказались и газовые трубы, на месте наблюдается утечка.

Домбровский Сергей