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| | Моментальная месть: Байкер избил сбившего его водителя в Москве

Моментальная месть: Байкер избил сбившего его водителя в Москве

Сегодня, 14:44

Инцидент произошел на юго-востоке столицы. На нем можно увидеть, как водитель легкового авто нарушает правила дорожного движения.

  

В результате его действий, он сбивает мотоциклиста. Байкер, немного похрамывая, двинулся в сторону водителя, но выяснять отношения вербально не стал, а лишь с размаху ударил обидчика, после чего развернулся и пошел обратно в сторону мотоцикла, оставив нарушителя лежать на земле.

Весь инцидент попал на камеры наружного наблюдения, однако неизвестно, приехала ли на место происшествия полиция и попыталась решить вопрос уже в юридическом поле. Также не сообщается, кто сильнее пострадал после инцидента: водитель легкового авто или же сбитый мотоциклист.


Николай Офицеров
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